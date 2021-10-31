РИАМО - 31 окт. В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 7603 новых случая Covid-19. Общее число выявленных случаев заболевания достигло 1 817 391, сообщает столичный оперштаб.
С 28 октября в столице стартовали нерабочие дни, они продлятся по 7 ноября. Такое решение было принято властями города для снижения уровня заболеваемости Covid-19. В городе закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Также не работают кафе и рестораны.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти мегаполиса оценят эффект от введения нерабочих дней после их завершения. На основе выводов будут предприняты дальнейшие шаги.
Когда делать прививку от клещевого энцефалита и сочетается ли она с вакциной от коронавируса, читайте в материале РИАМО.
Подробнее о показаниях и противопоказаниях к прививкам, а также возможных «побочках» смотрите в инфографике РИАМО.
Как туристам оформить международный паспорт вакцинации в Домодедове, читайте в материале РИАМО.
На данный момент в России зарегистрировано три вакцины от Covid‑19. О принципах их работы, эффективности и возможных «побочках» – в материале РИАМО.
Сотрудница редакции выяснила, сформировались ли у нее антитела после двух прививок.
Сотрудница агентства рассказала, была ли у нее неприятная реакция после второй прививки.
Врач‑терапевт развеял некоторые популярные мифы о прививке от коронавируса.
Все что нужно знать о вакцинации в подробной видеоинструкции
Редактор РИАМО рассказывает о личном опыте вакцинации в московской поликлинике и побочных эффектах прививки.
Все этапы онлайн‑записи на прививку от Covid -19 в подробной видеоинструкции.
Как работает мобильный пункт вакцинации в самом центре Москвы, выяснила корреспондент РИАМО.
Где откроются выездные пункты вакцинации, кто может сделать в них прививку от коронавируса и что нужно взять с собой, читайте в материале РИАМО.
Как записаться на прививку от Covid‑19 в Москве и кто может пройти вакцинацию, читайте в материале РИАМО.
В чем основные отличия двух отечественных вакцин от COVID‑19 – читайте в материале РИАМО.
Как действует новая вакцина против COVID‑19, разбиралась обозреватель РИАМО.
Почему люди становятся добровольцами, и какие последствия у вакцинации, читайте в материале РИАМО.
Кто может принять участие в исследовании вакцины от COVID‑19 и как проходит вакцинация, читайте в материале РИАМО.
Специалисты прокомментировали самые расхожие страхи о вакцинации против Covid‑19.
Подробнее о том, как работает вакцина от коронавируса «Спутник V», смотрите в инфографике РИАМО.
Что представляет из себя первая в мире российская вакцина против коронавируса, читайте в материале РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии