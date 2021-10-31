РИАМО - 31 окт. В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 7603 новых случая Covid-19. Общее число выявленных случаев заболевания достигло 1 817 391, сообщает столичный оперштаб.

С 28 октября в столице стартовали нерабочие дни, они продлятся по 7 ноября. Такое решение было принято властями города для снижения уровня заболеваемости Covid-19. В городе закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Также не работают кафе и рестораны.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти мегаполиса оценят эффект от введения нерабочих дней после их завершения. На основе выводов будут предприняты дальнейшие шаги.