РИАМО - 31 окт. Опубликована закупка на выполнение работ по строительству водозаборного узла для нужд комплекса по переработке и размещению отходов «Нева» в городском округе Солнечногорск, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Солнечногорск.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.

На современном КПО «Нева» все процессы обработки отходов будут происходить в закрытых помещениях, в которых предусмотрена многоступенчатая система очистки воды и воздуха. Оборотная система водоснабжения будет использоваться на участке тоннельного компостирования.

Нацпроект «Экология» предполагает сокращение захоронения отходов до 50% к 2030 году. В Московской области активно строится комплексная инфраструктура по обращению с твердыми коммунальными отходами с 2019 года. В прошлом году в области были закрыты все 39 мусорных полигонов ТКО.