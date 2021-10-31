РИАМО - 31 окт. За минувшие 10 лет на территории столицы благоустроили около 64 км набережных, вдоль Москвы-реки появились велодорожки, смотровые площадки и скамейки, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Целая программа приведения в порядок береговой зоны Москвы-реки и водоемов сегодня действует в городе, и наша задача в ближайшие 4 года полностью ее реализовать», — отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Крымскую набережную привели в порядок одной первых, она стала продолжением Пушкинской, Андреевской и Воробьевской. Там появился пешеходный маршрут протяженностью 12 км.

Часть Якиманской набережной от ее пересечения с 3-м Голутвинским переулком до улицы Большая Якиманка стала полностью пешеходной.

В 2021 году благоустроили 4 набережные острова Балчуг - Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую. Этой осенью там высадят около 600 деревьев и более 21 тыс. кустарников.