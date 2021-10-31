РИАМО - 31 окт. Плановую медицинскую помощь не сокращают в Московской области, несмотря на увеличение нагрузки на систему здравоохранения из-за коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В длинные нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября пациентов в Подмосковье принимают по всем направлениям, за исключением стоматологии. И то, если речь не идет об экстренном случае.

«Напряженная ситуация, когда опять зашкаливают вызовы скорых каждый день. Конечно, плановая помощь оказывается, но нагрузка (из-за коронавируса – ред.) <…> всегда дает знать. Количество врачей ограничено, ресурсы ограничены. Плановая помощь не должна страдать, и спасибо нашим врачам, они делают все, чтобы этого не произошло», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1»

На аппаратах ИВЛ в регионе находятся сотни человек. Из тех, кто попадает на Covid-койки, большинство — люди, не прошедшие вакцинацию.

Защититься от опасного вируса и сделать прививку можно в более 300 точках Подмосковья. Все они есть на интерактивной карте covid.mz.mosreg.ru. Для тех, кто хочет вакцинироваться в медучреждениях — запись проводится по телефону «122», через федеральный портал gosuslugi.ru или региональный uslugi.mosreg.ru. В остальных случаях предварительная запись не нужна. С собой только необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.