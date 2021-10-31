РИАМО - 31 окт. Опубликована закупка на выполнение работ по строительству и оснащению воспитательно-образовательного комплекса, включающего в себя среднюю общеобразовательную школу на 1500 мест и детский сад на 200 мест в городском округе Красногорск, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Данный комплекс планируется построить в Павшинской пойме.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Красногорск.

Завершить строительство объекта планируется в 2024 году.

Ранее подмосковный Минстрой сообщил, что проекты 4 подмосковных детсадов и 1 школы будут использоваться при строительстве в других регионах страны. Они включены в федеральный реестр проектов повторного применения. В реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России включены проекты детских садов на 125 мест в микрорайоне Финский в Щелкове, на 250 мест на улице Фрунзе в Серпухове, на 330 мест в Кубинке, а также сада на 400 мест и школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском округе.