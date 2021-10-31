РИАМО - 31 окт. В четырехзвездочном отеле Хургады в Египте отравились 40 туристов из России, передает ТАСС.

Россиян госпитализировали с рвотой, диареей и высокой температурой. Среди пострадавших есть маленькие дети.

К настоящему моменту 4 человека выписаны, 36 человек еще лечатся.

Сейчас отель закрыли на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, а туристов расселили по другим гостиницам.

По данным СМИ, причиной массового отравления людей могла стать водопроводная вода.