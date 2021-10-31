РИАМО - 31 окт. Опубликована закупка на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся в городском округе Шатура, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях городского округа Шатура.

В меню школьников войдут различные блюда, такие как макароны с сыром, рагу из мяса птицы, салат из моркови с растительным маслом, тефтели мясные, говядина тушеная с картофелем и др.

Оказание услуг по организации питания осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Шатура.

Завершить оказание услуг планируется в 2023 году.

В Подмосковье запущен проект «Родительский контроль», в рамках которого родители могут проверить работу столовых в школах региона и качество еды в них. Принять участие в проекте может любой родитель по предварительной договоренности со школой.