РИАМО - 31 окт. В городе Кызыл на улице обнаружили тела двух сестер 9 и 14 лет, возбуждено дело об убийстве, сообщает Nation News.

Тела девочек со множественными ранениями нашли рано утром у дома № 37/3 по ул. Лопсанчапа.

Подозреваемого удалось быстро вычислить: им оказался ранее судимый 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Следователи выясняют причины произошедшего, а также почему девочки оказались на улице в ночное время.