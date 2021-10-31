РИАМО - 31 окт. Водитель машины не справился с управлением и выехал на тротуар в районе дома 41 по улице Нижние Мневники в столице, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте произошедшего ДТП работают городские оперативные службы.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение транспорта в районе аварии свободно. Общая загруженность столичных дорог утром в воскресенье оценивается в 0 баллов из 10 возможных.

С 18 по 24 октября в результате аварий на дорогах столицы погибли 8 человек. Чаще всего на прошлой неделе происходили наезды на пешеходов, а затем столкновения.