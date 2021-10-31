РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. Стационарный участок Всероссийской переписи населения открыли в торговом центре «Капитолий» Подольска, сообщается на странице управления торговли администрации округа в соцсети Instagram.

Также 30 октября был осуществлен выезд переписчиков в гипермаркет «Глобус» в рамках Всероссийской переписи.

На территории Московской области 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Каждый гражданин может пройти ее по 14 ноября 2021 года. Главным нововведением переписи является возможность самостоятельного заполнения жителями электронного переписного листа на едином портале Госуслуг.

Ранее переписчики начали работать в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Для работы переписчиков в зоне вылета установили специальные стойки, также на вопросы анкеты переписи можно ответить в зале ожидания. Информацию, предоставленную человеком, внесут в планшет со специальным программным обеспечением. Данные будут надежно защищены.