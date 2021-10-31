РИАМО - 31 окт. Российский боец Петр Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном и завоевал пояс временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, сообщает Газета.ru.
Встреча прошла в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой длился все 5 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
«Сейчас я эмоционально опустошен. Пояс — это приятная конечная станция проделанной работы. На таком уровне побеждает бойцовский интеллект, спортивное IQ», — сказал Ян.
Бой Яна и Сэндхагена по итогам был признан лучшим поединком вечера на турнире.
Всего россиянин в профессиональной карьере провел 18 поединков. У него 16 побед и 2 поражения.
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