РИАМО - 31 окт. Российский боец Петр Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном и завоевал пояс временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, сообщает Газета.ru.

Встреча прошла в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой длился все 5 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Сейчас я эмоционально опустошен. Пояс — это приятная конечная станция проделанной работы. На таком уровне побеждает бойцовский интеллект, спортивное IQ», — сказал Ян.

Бой Яна и Сэндхагена по итогам был признан лучшим поединком вечера на турнире.

Всего россиянин в профессиональной карьере провел 18 поединков. У него 16 побед и 2 поражения.