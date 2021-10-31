РИАМО - 31 окт. Опубликована закупка на оказание услуг по охране объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима в Московском государственном областном университете в 2022 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по охране объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима по Московской области для нужд Московского государственного областного университета в 2022 году.

Согласно данным закупки, начальная (максимальная) стоимость услуг составляет 25,673 млн руб. Охрана должна быть в следующих зданиях: Мытищи, ул. В. Волошиной, д. 24 (уч. корпус №5); Мытищи, ул. 2-я Новая, д. 30 (уч. корпус №6); Ногинск, ул. Третьего Интернационала, д. 117 (Ногинский учебный корпус); Мытищи, ул. В. Волошиной, д. 31 (общежитие); Ногинск, ул. Климова, д. 44Г (общежитие). Также услуги по охране должны быть оказаны на спортивно-оздоровительной базе в Истре и в лабораторном корпусе в Пущине.

Оказание охранных услуг осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.