РИАМО - 31 окт. У большинства пациентов с коронавирусом в Подмосковье диагностировано обширное поражение легких. В регионе на сегодня работает рекордное количество аппаратов ИВЛ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Здравоохранение у нас сейчас работает на пределе, 80% на койках у нас не вакцинированы. Мы видим достаточно агрессивный вирус, распространение заболевания за более короткие сроки – 2-3 дня. Большое поражение легких. У нас рекордное количество ИВЛ работает, 502 на сегодняшнее утро», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».​

Во время нерабочих дней жители региона могут сделать прививку от коронавируса. На территории Подмосковья работают свыше 300 пунктов вакцинации.

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета от коронавируса увеличился до 66,1%, ранее он составлял 64,8%.

Ранее Воробьев сообщал, что власти региона рассчитывают на значительное снижение темпов заболеваемости коронавирусом после завершения периода эпидемиологических каникул.

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