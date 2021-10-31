РИАМО - 31 окт. В столице внедряют новые протоколы лечения детей с хроническими заболеваниями от коронавируса, они помогут спасти много жизней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в городе для такой группы детей будут использовать новый набор препаратов, рекомендованный клиническим комитетом мегаполиса.

«Это очень важное решение, которое позволит спасти многие жизни детей. Такая методика лечения будет внедрена в Москве повсеместно», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

В Москве с начала пандемии коронавирусом заболели более чем 190 тыс. детей. 65% из них – это школьники и подростки 14-17 лет. Наибольший риск тяжелого течения данной инфекции и осложнений после нее – у детей, которые страдают хроническими заболеваниями.

По результатам обследования доктор может предложить детям из группы риска лечиться от Covid-19 инновационными препаратами из группы вируснейтрализующих моноклональных антител и специальным антиковидным иммуноглобулином человека.

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