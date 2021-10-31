РИАМО - 31 окт. До конца этого года на строящемся четвертом Московском центральном диаметре планируется завершить работы на 3 станциях - Матвеевская, Аминьевская и Минская, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что ранее было возведено 7 новых вокзалов на МЦД-4.

«Три мощных вокзала еще предстоит ввести до конца года», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, также ранее на территории Московского транспортного узла были открыты станции Баковка МЦД-1, Щукинская МЦД-2, Апрелевка и Внуково МЦД-4, вокзал «Восточный» в составе транспотно-пересадочного узла «Черкизово».

Протяженность строящегося МЦД-4 «Киевско-Горьковский» будет 86 км. На этом диаметре расположатся 39 станций.

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