РИАМО - 31 окт. В столице в последние дни отмечен активный темп вакцинации от коронавируса, ее объем вырос в 4-5 раз по сравнению с концом августа, когда число прививающихся упало до минимальных значений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Активно начали вакцинироваться и пожилые москвичи, что тоже очень правильно. Это не может не радовать, потому что это самая незащищенная группа граждан», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он уточнил, что в столице расширяется система экспресс-тестирования, которая уже показала свою эффективность. Всего в мегаполисе открыто 70 пунктов экспресс-тестирования.
«Можно заходить на mos.ru, смотреть адреса этих пунктов, и те, кто не желает идти в поликлинику по каким-то причинам, могут прийти, сдать экспресс-тест и проверить свои сомнения, если есть какие-то признаки заболевания. Или просто прийти и убедиться, что вы здоровы», - добавил мэр.
Он подчеркнул, что очень важно выявить заболевание на ранних стадиях.
В последние дни в городе отмечается высокий прирост числа случаев коронавируса. Чтобы стабилизировать ситуацию, столичные власти ввели ряд Covid-ограничений и объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
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