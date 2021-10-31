РИАМО - 31 окт. Московские системы жизнеобеспечения в период эпидканикул, которые начались 28 октября, функционируют в штатном режиме, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что с 28 октября по 7 ноября в мегаполисе объявлены нерабочие дни. Такое решение было принято властями города для снижения уровня заболеваемости Covid-19.

«В этот период городские службы работают в режиме повышенной готовности, усилен контроль за тепло-, газо-, электро- и водоснабжением многоквартирных домов и промышленных объектов», - добавил заммэра.

По его словам, в Москве в штатном режиме рабочие убирают улицы и дворы, вывозят мусор.

«Мы ежедневно работаем в тесном контакте с горожанами и не можем рисковать их и своим здоровьем, поэтому 92% сотрудников комплекса городского хозяйства сделали прививку от коронавирусной инфекции, оставшийся процент - это те, кто переболел или имеет медотвод», - отметил Бирюков.

Он уточнил, что такой уровень вакцинации позволяет комплексу городского хозяйства продолжать работать без ограничений, а также полностью обеспечивать жизнедеятельность мегаполиса.

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