РИАМО - 31 окт. В Москве увеличилось число горожан, которые доверяют домашние хлопоты профессионалам. Москвичи стали искать помощников по хозяйству на 88% чаще, при этом число объявлений от мастеров также выросло на 35%. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе сервиса интернет-объявлений «Авито».

На «Авито» можно найти специалистов для решения самых разных задач. Более половины всех россиян (57%), которые заказывают услуги в интернете, ищут мастеров именно на «Авито».

Домашняя уборка

Спрос на услуги по уборке в столице за январь-октябрь 2021 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За уборку однокомнатной квартиры в Москве в среднем можно заработать от 1,2 тыс. рублей. При этом важно, что цена варьируется в зависимости от площади квартиры, а также вида уборки. К примеру, «генеральная уборка» может обойтись в 1 тыс. рублей за комнату.

Мелкие бытовые услуги также часто ложатся на плечи мастеров. Например, помыть одно окно стоит 250 рублей, погладить килограмм белья – 600 рублей, а почистить ковер – 300 рублей за кв. м. Самое прибыльное дело – вывоз мусора: за раз можно заработать порядка 3 тыс. рублей. Однако для этого потребуется транспорт – фургон или пикап.

Как провести генеральную уборку: 5 главных правил>>

Повар на дому

Москвичи часто приглашают специалистов по готовке еды. Спрос на домашних поваров в Москве за январь-октябрь 2021 года вырос на 46%. В среднем повар с выездом на дом зарабатывает от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом он должен приготовить не менее 3-х различных блюд по выбору клиента.

Садовая помощь

За год в Москве спрос на помощников по благоустройству сада и огорода вырос на 39%. За стрижку газона можно получить от 800 рублей, за посадку цветов – в районе 1 тыс. рублей. Самая дорогая услуга – обработка почвы от вредителей. В зависимости от сложности задачи она может стоит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. За один полный рабочий день в чужом огороде можно заработать около 3 тыс. рублей.

Выгул домашних питомцев

Спрос на услуги по выгулу собак за последний год в Москве вырос в 2,5 раза. За одну утреннюю или вечернюю прогулку можно заработать около 300 рублей. Если же забирать питомца на прогулку несколько раз, то за день можно получить 600 рублей. В преддверии эпидканикул спрос на услугу по выгулу собак в городе увеличился на 20%.

Правила выгула собак: за что могут оштрафовать>>

Репетиторство

За год спрос на репетиторов в Москве увеличился на 11%, а с началом учебного года цифры подскочили в несколько раз. Уроки можно проводить прямо из дома – за один такой онлайн-созвон получится заработать от 300 до 600 рублей.

Особым спросом в последнее время пользуются преподаватели по азиатским языкам – особенно по корейскому. Спрос на услуги репетиторов по корейскому только с января по июль 2021 года вырос на 112%, а средняя цена одного занятия составляет 750-800 рублей. Таким образом, в неделю на занятиях со школьниками можно заработать от 1,2 до 5 тыс. рублей, а в месяц – порядка 20 тыс. рублей.

В целом на оказании домашних услуг в Москве можно достаточно хорошо заработать, считают специалисты. Их можно оказывать в свободное от основной работы время. К примеру, если найти всего 5 основных клиентов рядом с домом и помогать им в течение недели (с учетом выходных), то в месяц выйдет порядка 68 тыс. рублей.

Меняем работу: какие профессии востребованы из‑за коронавируса>>