РИАМО - 31 окт. У перенесших «дельта»-штамм коронавируса постковидный синдром может проявиться в повышенной утомляемости, изменении голоса, а еще в снижении когнитивных функций. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, также у пациентов после данного штамма Covid-19 отмечают воспалительные изменения носоглотки, нарушение памяти, слуха, желудочно-кишечные расстройства и многое другое, передает ТАСС.

Эксперт подчеркнула, что постковидный синдром может развиться даже у пациента, который перенес коронавирус в легкой форме. Это может быть из-за того, что люди при легком течении заболевания в основном не обращаются к врачам.

«Точных цифр пока нет, но в целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома», - пояснила Руженцова.