РИАМО - 31 окт. В воскресенье в Подмосковье и Москве будет переменная облачность, осадков не прогнозируется, температура может подняться до плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице будет плюс 9-11 градусов, в Подмосковье – плюс 8-13 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в воскресенье будет высоким, оно составит 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 60%.

Высокое атмосферное давление может плохо отразиться на самочувствии жителей региона с сердечными и сосудистыми заболеваниями. У таких людей могут быть головные боли, сонливость и вялость.

В целом погода способствует прогулкам на свежем воздухе и пикникам на природе.

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