РИАМО - 31 окт. Несмотря на споры на тему «чужих» знаменательных дат, зарубежный Хэллоуин — самый известный из праздников, выпадающих на 31 октября. Также в этот день в России свой профессиональный праздник отмечают сурдопереводчики и работники СИЗО.

Хэллоуин

Эту дату иногда ошибочно называют Днем всех святых, но он на самом деле приходится на 1 ноября. А на 31 октября выпадает Хэллоуин – ночь перед Днем всех святых. Истоки Хэллоуин берет из кельтской культуры. Кельты четко обозначали начало каждого времени года и Самайн считался приходом зимы.

В России и сегодня продолжаются споры о том, стоит ли отмечать чужеземный праздник. Но многие видят в нем повод устроить вечеринку, маскарад и конкурсы костюмов, не зацикливаясь на его исторической и духовной составляющей.

День автомобилиста

В последнее воскресенье октября, а в 2021 году это как раз 31 число, в России и странах постсоветского пространства традиционно отмечается День автомобилиста. Сегодня автомобиль – неотъемлемая часть жизни, а профессия водителя остается одной из самых массовых.

День работников автомобильного транспорта был закреплен в календаре за последним воскресеньем октября указом президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года.

День сурдопереводчика

В январе 2003 года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих 31 октября в России отмечается День сурдопереводчика. Ввести его решили не только для того, чтобы чествовать специалистов, работающих с глухими, но и для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с нарушением слуха.

На жестовом языке в мире общается несколько миллионов человек. Только в России на каждого сурдопереводчика приходится до 100 тыс. глухих, а ведь помощь с переводом таким людям может понадобиться во многих жизненных ситуациях – в суде, полиции, на приеме у врача. Чаще всего сурдопереводом занимаются дети глухих родителей, изнутри наблюдавшие за жизнью в этой среде.

День работников СИЗО

Завершает череду российских профессиональных праздников День работников следственных изоляторов и тюрем, установленный приказом ФСИН от 14 сентября 2006 года. Дата выбрана не случайно, 31 октября 1963 года коллегия министерства охраны общественного порядка РСФСР решила создать СИЗО.

Международный день Черного моря

31 октября 1996 года шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Именно в тот день было принято решение об учреждении экологического праздника.

Вряд ли многие люди вспоминают об этой дате в повседневной жизни, но, судя по отчетам туроператоров, в этом году его планируют отпраздновать жители многих регионов России, причем непосредственно возле самого Черного моря.

«Изгнание» Сталина из Мавзолея

Ровно 60 лет назад в СССР активно обсуждался вопрос уместности того, что тело Иосифа Сталина положили в усыпальнице Владимира Ленина. На партийных съездах говорили, что это «несовместимо с содеянными Сталиным беззакониями». Этот момент можно назвать переломным для политических взглядов страны.

Решение о переносе гроба поддержали в 1961 году на ХХII съезде КПСС. А 31 октября под покровом ночи тело Сталина секретно вынесли из Мавзолея и перезахоронили. Секретность объяснялась страхом руководства страны перед реакцией народа. Но страна восприняла эту новость достаточно спокойно.​