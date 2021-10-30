РИАМО - 30 окт. В Москве рабочий упал в шахту лифта с высоты 10 этажа и погиб, сейчас проводится проверка по факту ЧП, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел в строящемся доме на улице Заречная. Проверку обстоятельств ЧП организовал Дорогомиловский межрайонный следственный отдел.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В рамках проверки будет дана оценка по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По ее результатам следствие примет решение о дальнейших действиях.