РИАМО - 30 окт. Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с возгоранием пассажирского автобуса на Рублевском шоссе, сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу вечером на Рублевском шоссе загорелся автобус, принадлежащий частному перевозчику.

Проверку проводит Видновская городская прокуратура. Будут проверены соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что возгорание автобуса произошло возле дома №62 по Рублевскому шоссе в 19:12. Пострадавших и погибших нет. Информация о гибели человека не соответствует действительности.