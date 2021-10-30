РИАМО - 30 окт. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что использование системы Face Pay в Московском метрополитене может грозить утечкой персональных данных пассажиров, сообщает Газета.ru.

«Опасность <...> заключается в том, что конфиденциальные данные будут куда-то утекать, что фотографии людей, которые находятся в некоем общем банке данных, могут стать доступны злоумышленникам, поэтому рисков здесь есть, конечно, очень много», — сказал священнослужитель в эфире телеканала «Россия-24».

По словам представителя РПЦ, использование системы оплаты лицом должно быть добровольным.

«Если человек не готов это делать (предоставлять свои данные - ред.), то должны сохраняться альтернативные формы оплаты», — отметил Иларион.

Система оплаты Face Pay заработала на всех станциях городской подземки в середине октября. С начала работы системы данные в нее загрузили 35 тыс. пассажиров. Для использования Face Pay надо привязать к сервису банковскую карту, «Тройку» и свою фотографию. Сделать это можно через приложение «Метро Москвы».

Ранее в Дептрансе заверили пассажиров, что приватность Face Pay будет на самом высоком уровне, а все данные надежно зашифрованы.