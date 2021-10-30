РИАМО - 30 окт. В результате пожара в автобусе на Рублевском шоссе никто не пострадал. Информация о гибели человека не соответствует действительности, сообщили РИАМО в ГУ МЧС по городу Москве.

«Мы уже дали опровержение, вообще непонятно, откуда эта информация пошла. Когда команда туда прибыла, они сразу сказали, что людей внутри нет. После полной ликвидации они проверили, погибших и пострадавших нет», — ответили корреспонденту РИАМО в пресс-службе МЧС по городу Москве.

Сообщение о горящем автобусе поступило в 19:12. К 19:34 спасатели полностью ликвидировали пожар. С огнем справилась бригада из 5 человек.

Ранее в Дептрансе сообщили, что автобус принадлежит частному автопарку. Из-за происшествия незначительно было затруднено движение транспорта на участке в сторону области.