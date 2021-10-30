РИАМО - 30 окт. Проверку QR-кодов вакцинированных и переболевших коронавирусом граждан Минцифры России посоветовало проводить через приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». По мнению специалистов ведомства, это самый надежный метод, сообщает Nation News.

При сканировании сертификатов приложение запрашивает данные из специального реестра Минздрава РФ.

«Эти реестры являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование», — объяснили в пресс-службе Минцифры РФ.

Если данных о конкретном QR-коде в реестрах нет, приложение сообщит об ошибке. Скачать «Госуслуги Стопкоронавирус» может каждый, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

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