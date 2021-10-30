РИАМО - 30 окт. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — заявил министр в ходе поездки во Владимирскую область.

При этом для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в РФ вакцины, включая «Спутник V».

«Спутник Лайт» — это «младший брат» «Спутника V». Принцип действия у вакцины тот же: это рекомбинантный аденовирус, в состав которого входит ген S-белка. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4%. Кроме того, «Спутник Лайт» эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Гамалеи.

Ранее Мурашко сообщал, что темпы вакцинации от коронавируса выросли в России почти в 4 раза за последние полторы недели. Эта статистика указывает на хорошие темпы иммунизации населения.

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