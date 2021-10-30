РИАМО - 30 окт. Из-за нарушений мер профилактики коронавируса специалисты Роспотребнадзора опечатали магазин «Дикси», расположенный по адресу: улица Белореченская, дом №36, корпус 3, сообщает столичный оперштаб.

В магазине выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Руководство торговой точки не проконтролировало прохождение вакцинации сотрудниками, покупателей обслуживал непривитый кассир. Его отстранили от работы.

Посетители магазина находились в нем без защитных масок. Кроме того, был нарушен дезинфекционный режим.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении и временном запрете деятельности в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Материалы передадут в Люблинский районный суд.

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