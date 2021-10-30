РИАМО - 30 окт. В Одинцове на улице Маршала Неделина завершается благоустройство сквера у мемориала труженикам тыла, детям войны и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На объекте уже выполнены благоустройство и озеленение, установлены лавочки, урны, опоры освещения и информационные стенды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Качество работ лично проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с председателем правления Одинцовской районной общественной организации «Дети войны» Сергеем Лахваенко и председателем президиума окружного Координационного совета по делам ветеранов, депутатом местного совета от «Единой России» Михаилом Солнцевым.

Иванов сообщил, что до конца года сквер будет готов. Пьедестал облицуют гранитом, а территорию сквера «накроет» камера видеонаблюдения.

«Сегодня вместе с нашими общественниками зафиксировали статус работ в обновленном сквере Труженикам тыла, детям войны и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Объект практически готов. Здесь остается только установить видеонаблюдение и сделать гранитную облицовку пьедестала, на котором установлены мемориальные камни. Чтобы обеспечить требуемый температурный режим во время отделки памятник накроем временным шатром и установим тепловую пушку. Это позволит выполнить работы качественно и в срок», — отметил Иванов.

По его словам, сквер на улице Маршала Неделина имеет большое значение для города. Здесь можно будет проводить встречи активистов, митинги и другие акции. Очень важно, чтобы у общественных организаций округа были такие памятные места.

Мемориальный комплекс на улице Маршала Неделина состоит из двух вековых камней — один из них посвящен ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а второй увековечивает память тружеников тыла и детей 1928-1945 годов рождения.

Камни были привезены из карьера на границе Одинцовского, Рузского и Наро-Фоминского округов, где проходили ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны. Первоначальный вариант включал в себя простую дорожку из брусчатки вокруг памятных камней и цветник. Теперь же на этой территории появился полноценный благоустроенный сквер.