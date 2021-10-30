РИАМО - 30 окт. Столичные пожарные оперативно ликвидировали возгорание в автобусе, которое произошло на Рублевском шоссе, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло возле дома №62 по Рублевскому шоссе на западе города. Сообщение о горящем автобусе поступило в 19:12. С огнем справилась бригада из 5 человек. Пожар удалось локализовать в 19:29, а полностью возгорание ликвидировали к 19:34

В салоне автобуса людей не было, информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Дептрансе сообщили, что автобус принадлежит частному автопарку. Из-за происшествия незначительно было затруднено движение транспорта на участке в сторону области.