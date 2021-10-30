РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В Подольске с начала текущего года служба судебных приставов вынесла 1 140 постановлений о запрете регистрационных действий на автотранспорт и 3 313 постановлений о временном ограничении на выезд за пределы РФ, сообщает комитет по ЖКХ администрации округа.

Своевременная и полная оплата жилищно-коммунальных услуг является обязанностью собственников и нанимателей помещений. Управляющие организации городского округа в отношении должников ежедневно проводят претензионную работу в судебном и досудебном порядке. Обзванивают должников, делают поквартирные обходы, рассылают претензии, размещают информацию на стендах, информационных досках в подъездах, заключают соглашения о рассрочке.

Подольский отдел Федеральной службы судебных приставов постоянно занимается взысканием задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В период с 25 сентября по 25 октября вынесли 134 постановления о запрете регистрационных действий на автотранспорт, всего за 10 месяцев текущего года – 1 140. Также 793 постановления о временном ограничении на выезд за пределы РФ, за 10 месяцев с начала года – 3 113.

Судебные приставы приходили к должникам 250 раз, а всего за 10 месяцев – 441 раз. В 19 случаях арестовали имущество, всего за 10 месяцев - 27, в том числе одно транспортное средство.

Возбуждено 5 796 исполнительных производств (за 10 месяцев – 12 753) на сумму свыше 437,0 млн рублей (за 10 месяцев – свыше 879,0 млн рублей).

Согласно ЖК РФ и правил предоставления коммунальных услуг собственники и наниматели жилых помещений обязаны ежемесячно до 10 числа, следующего за истекшим месяцем, вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, если договором управления многоквартирным домом не предусмотрено иное.