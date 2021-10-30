РИАМО - 30 окт. Полезные свойства тыквы назвали специалисты Роскачества. Употребление в пищу этого яркого овоща помогает укрепить иммунную систему, сообщает Nation News.

В тыкве содержится большое количество витаминов, например витамины группы А, B, PP, T и С. Полезны для человека и входящие в ее состав вещества – медь, железо, цинк. Благодаря такому содержанию тыква отлично подходит для профилактики заражения вирусными инфекциями.

Полезен этот овощ не только для иммунитета, но и для глаз, поскольку в ее состав входит бета-каротин. Но и на этом позитивный эффект от употребления тыквы не заканчивается. Эксперты отмечают, что такой продукт питания снижает вероятность развития атеросклероза малокровия и болезней ЖКТ.

Для ее хранения подходит температура от 6 до 8 градусов тепла. Лучше всего положить тыкву в холодильник и съесть в течение недели.