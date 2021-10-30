РИАМО - 30 окт. В Подмосковье восьмилетнюю девочку удалось спасти из лап извращенца благодаря умным часам, которые она носила на руке. С помощью геолокации удалось отследить местоположение гаджета и найти ребенка.

По данным Telegram-канала Baza, ребенок пропал в поселке Купавушка. Девочка ушла гулять около 8 вечера, но в назначенное время не вернулась домой. Родители забили тревогу и сразу вызвали спасателей. Они рассказали, что у дочери были умные часы, после чего спасатели решили узнать, где они находятся.

Благодаря геотрекингу спасатели приехали на указанную точку и нашли ребенка, который сидел в бане с незнакомым мужчиной. Злоумышленника оперативно скрутили, а девочку отправили на медобследование.

В итоге ребенок был отправлен в больницу в Долгопрудном, а мужчину, который увел ребенка, передали прибывшим сотрудникам полиции.