РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В соцсети «ВКонтакте» появилось видео с канатоходцем, предположительно ходящим по проводам в микрорайоне Кузнечики в подмосковном Подольске.

Как следует из видео, канатоходец со страховкой и балансиром в руках прогуливается по проводам в светлое время суток.

Одни пользователи предположили, если у него есть страховка, значит он занимается этим видом спорта профессионально, но тренироваться негде из-за ограничений по коронавирусу.

Другие пошутили, что ему приходится тренироваться на дистанционке. Также нашлись те, кто посоветовал канатоходцу застраховать свою жизнь.