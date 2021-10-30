РИАМО - 30 окт. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия разбирается в ситуации с депутатом Валерием Рашкиным, которого ранее задержали с мертвым лосем в багажнике авто, сообщает РИА Новости.

Ранее депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области. При осмотре в багажнике его машины полицейские и охотинспекторы нашли разделанную тушу лося.

По словам Рашкина, он вместе со своим знакомым нашел уже убитое животное в лесу. От прохождения медосвидетельствования депутат отказался. В итоге было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

«Собираются все службы, в том числе и наши, поручено Синельщикову, прокурору, который у нас, и контрольной комиссии», — сказал Зюганов, добавив, что он не комментирует инцидент.

По его словам, в произошедшем детально «надо разобраться», после чего будет сделано официальное заявление от партии.

Статьей 258 УК РФ за убийство диких зверей без лицензии предусмотрены различные виды наказаний. Самое мягкое — штраф в размере до 500 тыс. рублей. Более суровые виды наказаний — исправительные работы сроком до 2 лет или лишение свободы сроком также до 2 лет.