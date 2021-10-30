РИАМО - 30 окт. Две золотые медали привезли воспитанники подольской школы бокса с первенства национальной студенческой лиги памяти семикратного чемпиона РСФСР Закарьи Мигерова по боксу, сообщает министерство физической культуры и спорта Подмосковья.

Победу в весовой категории до 67 кг одержал подольский спортсмен Арсений Захаров, а в категории до 71 кг — Иван Родионов.

«В соревнованиях приняли участие более 110 боксеров из 18 регионов страны. Помимо золотых медалей подмосковные спортсмены завоевали путевки на кубок памяти Н.А. Никифорова-Денисова», — сказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

На кубке ребятам предстоит отстаивать честь Подмосковья.