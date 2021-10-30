РИАМО - 30 окт. Опубликована закупка на оказание охранных услуг в 2022 году для учреждений социального обслуживания населения Московской области, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание охранных услуг в 2022 году для нескольких центров социального обслуживания в Московской области. К примеру, для Пущинского комплексного центра соцобслуживания, Домодедовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья», Серпуховского городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и др.

Оказание охранных услуг осуществляется в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить оказание услуг планируется в 2022 году.

В 2020 году Подмосковье вошло в топ-10 регионов страны по итогам независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания.