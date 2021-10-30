РИАМО - 30 окт. Опубликована закупка на выполнение строительных работ футбольного тренировочного поля с искусственным газонным покрытием в городском округе Мытищи, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на проведение строительно-монтажных работ по объекту: «Футбольное тренировочное поле с искусственным газонным покрытием, вспомогательными помещениями и трибунами по адресу: городской округ Мытищи, микрорайон 25, Шараповский карьер».

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Мытищи.

Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.