РИАМО - 30 окт. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что темпы вакцинации от коронавируса выросли в России почти в 4 раза. Об этом сообщает Nation News.

По словам министра, рост числа вакцинированных зафиксирован за последние полторы недели. Данная статистика указывает на хорошие темпы иммунизации населения.

«Существует необходимость в обеспечении минимизации рисков для пациентов. Нельзя бесконечно испытывать судьбу», — сказал Мурашко в ходе визита во Владимирскую область.

По данным оперштаба, сегодня общее количество вакцинированных граждан в России превышает 50 млн. Наилучшие показатели демонстрирует Москва (62% населения), Московская область (66%), Тыва (65%), Санкт-Петербург (63%), Севастополь (61%).

За минувшие сутки в РФ выявили 40 251 новый случай заражения коронавирусом, что является новым антирекордом с начала пандемии. Общее число выявленных случаев заболевания на сегодня составляет 8 472 797.

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