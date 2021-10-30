РИАМО - 30 окт. На территории Подмосковья за 9 месяцев текущего года демонтировано 900 недостроев, самостроев и аварийных объектов, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Работа ведется по поручению губернатора Андрея Воробьева и способствует улучшению архитектурно-градостроительного облика Подмосковья.

«Стоит отметить, что чуть более 500 объектов (57% от общего количества) снесено и 385 объектов (43%) достроено, приведено в соответствие установленным требованиям», — сказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, одна из ключевых задач для градостроительного блока Подмосковья – устранить объекты, которые не только портят архитектурный облик городов, но и создают угрозу жизни для населения.

По данной работе лидирует городской округ Солнечногорск, где с января по октябрь ликвидировано 69 объектов. Также высокие показатели у округа Ступино (68 объектов) и Одинцовского округа (64 объекта).

Всего за 4 года в Подмосковье ликвидировано 2814 объектов, темпы работы наращиваются.

«За аналогичный период прошлого года было ликвидировано 720 объектов, а в 2019 году – 380. Всего на сегодняшний день в работе находятся еще около 2690 объектов. Работа в этом направлении вызывает повышенный интерес среди жителей региона и будет вестись на постоянной основе», – добавил Гордиенко.