РИАМО - 30 окт. В Подмосковье стартовал прием заявок на участие во всероссийском архитектурном конкурсе «Жилье и городская среда – лучшие практики». Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



Тема конкурса в этом году тесно связана со стратегической задачей государства по сокращению ветхого жилфонда в рамках программ комплексного и устойчивого развития территории и обеспечению жителей регионов РФ доступным жильем, отвечающим высоким стандартам качества.

«Главная задача этого конкурса — выбрать лучшие градостроительные практики в сфере жилищного строительства, которые позволят городам создать комфортную современную среду для жизни», — отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

По ее словам, обновление городской среды должно основываться на качественных архитектурных решениях и высоких технологиях.

К участию приглашаются организации и ИП, которые осуществляют архитектурное и градостроительное проектирование, а также субъекты и муниципальные образования. Участие в конкурсе является бесплатным. Подать заявку можно до 22 ноября, а итоги конкурса будут подведены в декабре.

Конкурс охватывает все типологии современного жилищного строительства: от блокированных малоэтажных домов до многоквартирных домов, а также проекты благоустройства общественных пространств. На конкурс могут быть предоставлены работы, выполненные за последние 3 года.

В 2019 году на конкурс было подано порядка 60 заявок из 23 регионов.