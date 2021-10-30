РИАМО - 30 окт. В Москве появилась онлайн-экскурсия «В поисках лифта», слушатели которой могут узнать интересные факты из истории столичного лифтостроения, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.

«Сегодня в Москве работают четыре производителя лифтов, среди них крупнейшие предприятия страны. В общей сложности на них трудятся более 4 тыс. сотрудников. Только по итогам первых 8 месяцев этого года столичные заводы произвели около 10 тыс. подъемников», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках экскурсии жители и гости столицы смогут познакомиться с самыми интересными экземплярами и их историей.

Тур, рассчитанный на часовую прогулку, подготовил Щербинский лифтостроительный завод. Экскурсия включает 7 ключевых точек. Например, первый подъемник в Москве, установленный в доходном доме на Рождественском бульваре в 1900 году, а также лифты из фильмов. Послушать экскурсию можно по ссылке.