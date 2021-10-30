РИАМО - 30 окт. В матче 13-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» одержал победу над ЦСКА с минимальным счетом 1:0. Игра прошла в Казани, сообщает Nation News.

Первый и единственный за всю встречу мяч забил на 91-й минуте Михаил Костюков. Это был первый гол полузащитника в сезоне 2020/21.

Благодаря забитому мячу «Рубину» удалось прервать безвыигрышную сессию. Команда ранее проиграла в 5 матчах подряд.

Последняя успешная встреча у «Рубина» была еще 13 сентября. Тогда казанская команда разгромила «Урал» из Екатеринбурга со счетом 4:0. А далее последовали 2 ничьи с «Уфой» и с «Локомотивом» и поражения от «Нижнего Новгорода», «Динамо» и «Зенита».