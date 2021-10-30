РИАМО - 30 окт. Президент РФ Владимир Путин считает, что глобальная инфляция может произойти из-за роста дефицитов бюджетов стран, передает Nation News.

По его словам, нужно заниматься нормализацией бюджетной политики, чтобы «предотвратить раскручивание спирали» и уйти от рисков ускорения глобальной инфляции.

Глава государства отметил, что многие государства для восстановления своей экономики прибегли к чрезмерному стимулированию систем. Впоследствии это вылилось в нестабильную обстановку с высокими ценами. В основе текущей конъюнктуры, считает Путин, дефицит бюджетов развитых стран.

«Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе. Из-за этого не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство», — сказал президент России в ходе выступления на саммите G20.

Путин также отметил, что нужно акцентировать внимание на улучшении благосостояния граждан.

Ранее в Риме начался саммит глав государств и правительств G20. Путин принимает в нем участие в режиме видеоконференции.