РИАМО - 30 окт. Гости фестиваля современного искусства Artlife Fest выстроились в большую очередь рядом с Манежем. Задержка на входе образовалась из-за медленной проверки QR-кодов, пишет газета «Известия».

Ранее из-за сложно ситуации с коронавирусом в столице ввели ряд ограничений. В том числе — обязательные QR-коды для посещений массовых мероприятий.

Проверка QR-кодов ожидаемо занимает больше времени, чем стандартный билетный контроль, поэтому и образовалась очередь.

В качестве еще одной меры профилактики распространения коронавируса с 28 октября по 7 ноября в Москве объявили нерабочие дни. Большинство торговых точек и организаций закрыто, дети отправлены на каникулы.

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