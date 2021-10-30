РИАМО - 30 окт. Мужчина, заявивший сотрудникам службы безопасности аэропорта Домодедово, что у него в кармане граната, отправлен на медосвидетельствование. Его могут привлечь к ответственности, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Житель Саратовской области находился у стойки информации на первом этаже авиагавани, когда увидел проходящих мимо сотрудников СБ. Он заявил, что у него при себе взрывное устройство.

Мужчину быстро скрутили и накрыли бронежилетами, на место вызвали взрывотехников и транспортную полицию. На время осмотра пассажиров и работников аэропорта удалили на безопасное расстояние.

В ходе проверки у мужчины не нашли никаких запрещенных предметов. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законом.