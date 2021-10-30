РИАМО - 30 окт. Опубликована закупка на оказание услуг по организации питания обучающихся в городском округе Балашиха в 2022-2023 годах, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме на оказание услуг по организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха Московской области в 2022-2023 годах.

Оказание услуг по организации горячего питания осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Балашиха.

Завершить оказание услуг планируется в 2023 году.

В Подмосковье запущен проект «Родительский контроль», в рамках которого родители могут проверить работу столовых в школах Подмосковья и качество еды в них. Принять участие в проекте может любой родитель по предварительной договоренности со школой.