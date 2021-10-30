РИАМО - 30 окт. Сотрудники столичной Росгвардии задержали уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в распространении наркотиков, у него нашли более 100 граммов синтетического вещества, сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы заметили 24-летнего мужчину на Болотниковской улице. Он что-то прятал возле подъезда жилого дома, а после сфотографировал это место.

Увидев направлявшихся к нему правоохранителей, молодой человек попытался скрыться, но был задержан. Он признался, что прятал возле жилого дома «закладку». Мужчину передали полиции.

В сумке задержанного нашли еще 38 свертков с наркотиками, экспертиза установила, что в пакетики было расфасовано более 100 граммов мефедрона.