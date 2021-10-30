РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. Руководство Подольской городской детской поликлиники №1 показало, как работает кабинет охраны зрения, его нашли полезным для коррекции и сохранения зрения у детей, сообщила депутат горсовета Марина Черногорова.

29 октября в рамках проекта «Здоровое будущее» ВПП «Единая Россия» Черногорова совместно с представителем администрации округа и руководителем фракции, заместителем председателя горсовета Любовью Ушаневой посетили кабинет охраны зрения Подольской городской детской поликлиники №1.

«Главный врач Подольской городской детской поликлиники №1 Наталья Мотылева не только рассказала, но и наглядно продемонстрировала процесс работы кабинета, пригласив юного пациента на прием. Кабинет охраны зрения – это тренажерный зал для глаз, где подбирают и проводят индивидуальное аппаратное лечение», - написала Черногорова в своем Instagram-аккаунте.

Кабинет охраны зрения детей поможет при профилактике дальнозоркости и близорукости, а также при астигматизме и косоглазии. Избавиться от этих недугов во взрослом возрасте сложно, детское зрение лучше поддается коррекции. Регулярные занятия в кабинете охраны зрения позволяют расслабить или потренировать мышцы глаза, стабилизировать и улучшить зрение, избежать осложнений.

Подольская городская детская поликлиника №1 на улице Ульяновых, 31 начала работать 12 сентября в день празднования 240-летия со дня основания Подольска. В новом учреждении здравоохранения сформировано комфортное пространство для пациентов и врачей, созданы необходимые условия для размещения медицинского оборудования. В просторных кабинетах начали прием узкие специалисты – неврологи, хирурги, офтальмологи, оториноларингологи — более 70 медицинских сотрудников. Отделение рассчитано на 300 посещений в смену.