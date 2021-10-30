РИАМО - 30 окт. Следствие возбудило уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 30-летней жительницы Санкт-Петербурга. В Сети появились кадры, на которых девушка оголяется на фоне Исаакиевского собора, сообщает Федеральное агентство новостей.

Фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне православного собора в Следственном комитете России по региону сочли проявлением неуважения к обществу и оскорблением чувств верующих. Соответствующая статья предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до года.

Кадры девушка опубликовала в своем Instagram еще в июле, но внимание общественности они привлекли только сейчас.

В пятницу за оскорбление чувств верующих по 10 месяцев колонии общего режима получили блогер Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова. Они организовали скандальную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного и опубликовали ее в Сети.